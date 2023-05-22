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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНОГО МОНУМЕНТА ЖЕРТВАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:22
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНОГО МОНУМЕНТА ЖЕРТВАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Федерация Абхазских культурных центров Турции провела традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны, которые состоялись 21 мая 2023 года в селе Кефкен Бабалы, района Кандыра провинции Коджаели Турецкой Республики.

По приглашению председателя Федерации Абхазских культурных центров Турции Мурата Махария в мероприятиях приняли участие депутаты Парламента Республики Абхазия Алхас Барциц, Аслан Лакоба, Кан Кварчия, Темур Шергелия, Алиса Гулария, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Вадим Харазия, его заместитель Бастакуа Агрба, директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Арда Ашуба и генеральный директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания» Ирина Агрба.

В рамках программы памятных мероприятий абхазская делегация посетила кладбище в селе Караагач, где также в память об усопших были зачитаны молитвы.

На побережье Бабалы состоялось торжественное открытие памятного монумента жертвам Кавказской войны, который представляет собой памятник женщине – Елиф Кецба. Он был установлен при поддержке муниципалитета Коджаэли и благодаря усилиям Абхазского культурного центра, который возглавляет Хасан Кардия. Автор памятника – скульптор Джейхун Кунак.

Мероприятия завершились погружением в море венков, шествием и розжигом костра «Нартов».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 20:27

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