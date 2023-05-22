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Абхазия Информ

МНС НАПОМИНАЕТ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:27
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МНС НАПОМИНАЕТ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия напоминает всем организациям, за исключением бюджетных, о порядке представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности в государственные органы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. 


В соответствии со статьей 15, частью 1,  Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» квартальная и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, за исключением бюджетных, представляется в центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия или территориальный отдел государственной статистики и в инспекцию министерства по налогам и сборам по месту регистрации.

Министерство напоминает, что прием квартальной и годовой бухгалтерской отчетности Инспекцией Министерства по налогам и сборам осуществляется только после подтверждения представления вышеуказанной отчетности Государственным комитетом Республики Абхазия по статистике. 

В случае несвоевременного представления отчетности в ГОССТАТ РА, соответствующая бухгалтерская отчетность не будет принята в ИМНС РА по месту регистрации, а к налогоплательщикам будут предприняты меры по приостановлению операции по расчетным счетам в строгом соответствии с Законом Республики Абхазия «О государственной налоговой службе Республики Абхазия».

Министерство предупреждает, что в случае уклонения от ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков ее представления и публикации, следует привлечение к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 20:33

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