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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:34
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В АБХАЗИЮ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В развитие ранее достигнутых договоренностей между республиками Абхазия и Башкирия о сотрудничестве в экономической сфере в Абхазию с визитом прибыла делегация Республики Башкортостан. 

В Министерстве экономики состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с главой делегации министром торговли и услуг Алексеем Гусевым.

В ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы реализации транзитного потенциала и увеличения товарооборота. Возможности организации торгового коридора и поставки вино-водочной продукции, цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии, в Республику Башкортостан министры выделили как первостепенные.

Вместе с министром торговли и услуг из Башкортостана в Абхазию приехали руководители крупных промышленных объектов, которые заинтересованы в установлении прямых торговых отношений с предпринимателями и представителями бизнес сообщества Абхазии. Среди них представители компаний, занимающихся производством моющих средств, товаров народного потребления из пластмасс, удобрений, оптовой торговли мясными продуктами, морепродуктами, мороженным и безалкогольными продуктами.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

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