Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В развитие ранее достигнутых договоренностей между республиками Абхазия и Башкирия о сотрудничестве в экономической сфере в Абхазию с визитом прибыла делегация Республики Башкортостан.

В Министерстве экономики состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с главой делегации министром торговли и услуг Алексеем Гусевым.