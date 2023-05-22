В АБХАЗИЮ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В развитие ранее достигнутых договоренностей между республиками Абхазия и Башкирия о сотрудничестве в экономической сфере в Абхазию с визитом прибыла делегация Республики Башкортостан.
В Министерстве экономики состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с главой делегации министром торговли и услуг Алексеем Гусевым.
В ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы реализации транзитного потенциала и увеличения товарооборота. Возможности организации торгового коридора и поставки вино-водочной продукции, цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии, в Республику Башкортостан министры выделили как первостепенные.
Вместе с министром торговли и услуг из Башкортостана в Абхазию приехали руководители крупных промышленных объектов, которые заинтересованы в установлении прямых торговых отношений с предпринимателями и представителями бизнес сообщества Абхазии. Среди них представители компаний, занимающихся производством моющих средств, товаров народного потребления из пластмасс, удобрений, оптовой торговли мясными продуктами, морепродуктами, мороженным и безалкогольными продуктами.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.