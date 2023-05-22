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Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ ТУРИЗМА

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:49
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В АГУ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ ТУРИЗМА

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете прошел круглый стол на тему «Современное состояние и потенциал развития туризма в Республике Абхазия». Организаторы мероприятия – экономический факультет, отдел науки и аспирантуры АГУ.  В мероприятии участвовали: проректор по научной работе, д.ф.н., проф. Джульетта Адлейба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр туризма Теймураз Хишба, министр юстиции Анри Барциц, представители профильных ведомств и учреждений, профильных комитетов Парламента Абхазии, члены ректората, преподаватели экономического факультета и  направления «Туризм» биолого-географического факультета АГУ. 

Модераторами круглого стола выступили: декан экономического факультета, к.э.н., доц. Ева Озган, председатель Научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ (НОСАМУ), ст. научный сотрудник отдела науки и аспирантуры, к.э.н., ст. преподаватель Линда Ампар.

Было заслушано четыре доклада на тему: «Туристские ресурсы как основа туристского потенциала Республики Абхазия» (Ампар Л. Г., к.э.н., ст. преп. кафедры экономической теории); «Информационное обеспечение как фактор развития туризма в Абхазии» (Хамгоков И. С., заместитель декана экономического факультета, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита); «Правовые основы туристической деятельности и пути их совершенствования» (Лакербая К. А., к.э.н, доцент кафедры географии); «Условия совершенствования экскурсионной деятельности на туристском рынке Республики Абхазия» (Зардания Б. Р., председатель ревизионной комиссии Республиканской ассоциации экскурсоводов).

После докладов участники круглого стола в режиме открытой дискуссии обсудили  пути развития туризма в Абхазии.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникаций АГУ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 20:52

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