В АГУ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ ТУРИЗМА

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете прошел круглый стол на тему «Современное состояние и потенциал развития туризма в Республике Абхазия». Организаторы мероприятия – экономический факультет, отдел науки и аспирантуры АГУ. В мероприятии участвовали: проректор по научной работе, д.ф.н., проф. Джульетта Адлейба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр туризма Теймураз Хишба, министр юстиции Анри Барциц, представители профильных ведомств и учреждений, профильных комитетов Парламента Абхазии, члены ректората, преподаватели экономического факультета и направления «Туризм» биолого-географического факультета АГУ.

Модераторами круглого стола выступили: декан экономического факультета, к.э.н., доц. Ева Озган, председатель Научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ (НОСАМУ), ст. научный сотрудник отдела науки и аспирантуры, к.э.н., ст. преподаватель Линда Ампар.

Было заслушано четыре доклада на тему: «Туристские ресурсы как основа туристского потенциала Республики Абхазия» (Ампар Л. Г., к.э.н., ст. преп. кафедры экономической теории); «Информационное обеспечение как фактор развития туризма в Абхазии» (Хамгоков И. С., заместитель декана экономического факультета, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита); «Правовые основы туристической деятельности и пути их совершенствования» (Лакербая К. А., к.э.н, доцент кафедры географии); «Условия совершенствования экскурсионной деятельности на туристском рынке Республики Абхазия» (Зардания Б. Р., председатель ревизионной комиссии Республиканской ассоциации экскурсоводов).

После докладов участники круглого стола в режиме открытой дискуссии обсудили пути развития туризма в Абхазии.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникаций АГУ.