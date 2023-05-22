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Абхазия Информ

ДОМ МОСКВЫ ВРУЧИЛ СПЕЦПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ДЕТСКОГО ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 20:54
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ДОМ МОСКВЫ ВРУЧИЛ СПЕЦПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ДЕТСКОГО ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме вручил специальные призы победителям Абхазского Республиканского детского рейтингового турнира по шахматам посвященного героям Донбасса «Алашара – Герои Донбасса». Турнир был организован Федерацией шахмат Абхазии и проходил в течение трех недель. В нём приняло участие более 170 юных шахматистов из разных городов и районов Абхазии.

Советник директора филиала ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме» Борис Накопия, перед вручением призов отметил, что взаимодействие между Федерацией шахмат Абхазии и Домом Москвы в Сухуме по популяризации и развитию шахмат в республике, особенно среди детей, стало доброй традицией.

«Хочется высказать огромную благодарность Федерации шахмат Абхазии и лично её президенту Константину Андреевичу Тужба за то, что в нашей республике активно развивается и популяризируется игра в шахматы. Этот турнир примечателен тем, что он посвящен героям Донбасса. Великая Отечественная война 1941-1945 годов продолжается и сегодня, за наши страны – за братскую Россию и за Абхазию. Память об этой войне всегда должна жить. И в честь этого Дом Москвы в Сухуме учредил для лучших шахматистов этого турнира специальные призы - уникальные книги о Великой Отечественной войне, которые будут помогать в образовательном и воспитательном процессе», – сказал он.

Победителям вручили книги «Детство в солдатской пилотке» и «Юность длиною в войну». Книги выпущены издательством «Белый город».

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