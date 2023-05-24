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Абхазия Информ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДВУХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Новости Среда, 24 мая 2023 20:01
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДВУХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели совместное расширенное заседание.

Был рассмотрен проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы от 4 августа 2022 года».

Протокол направлен на исполнение пункта 3 статьи 6 раздела II Соглашения, согласно которому стороны каждый год устанавливают путем подписания отдельного протокола целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия.

Вносимые протоколом изменения направлены на утверждение целевых значений средней заработной платы работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.

В обсуждении приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, председатель Контрольной палаты Пертая и его заместитель Зураб Отырба.

По итогам рассмотрения данного вопроса было принято решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять этот законопроект.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 24 мая 2023 20:09

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