НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.
В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2022 год.
В заседании комитета, которое прошло под председательством Беслана Халваш, приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, председатель Контрольной палаты Каха Пертая, его заместитель Зураб Отырба и руководители внебюджетных фондов.
По итогам обсуждения было принято решение вынести проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2022 год на следующее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.
В рамках повестки дня заседания также были рассмотрены проекты Таможенного кодекса Республики Абхазия и закона «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия».
Принятие проекта Таможенного кодекса, по мнению его авторов, обеспечив гармонизацию таможенного законодательства Республики Абхазия с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и повысит инвестиционную привлекательность Республики Абхазия.
В обсуждении данных законопроектов приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа и начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия.
Принято решение включить данные законопроекты в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать их принятие в первом чтении.
Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость».
По мнению разработчика законопроекта, предложенные поправки позволят налогоплательщикам снизить выплачиваемый налог за счет постановки на учет ввезенного товара в течение определенного периода.
По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены Комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.
Депутаты рассмотрели проект Постановления «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Абхазии, ввоз которых на таможенную территорию республики не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения)» и приняли решение не рекомендовать Парламенту его утверждение.
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