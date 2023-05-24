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Абхазия Информ

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 24 мая 2023 20:09
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НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2022 год.

В заседании комитета, которое прошло под председательством Беслана Халваш, приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, председатель Контрольной палаты Каха Пертая, его заместитель Зураб Отырба и руководители внебюджетных фондов.

По итогам обсуждения было принято решение вынести проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2022 год на следующее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания также были рассмотрены проекты Таможенного кодекса Республики Абхазия и закона «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия».

Принятие проекта Таможенного кодекса, по мнению его авторов, обеспечив гармонизацию таможенного законодательства Республики Абхазия с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и повысит инвестиционную привлекательность Республики Абхазия.

В обсуждении данных законопроектов приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа и начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия.

Принято решение включить данные законопроекты в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать их принятие в первом чтении.

Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость».

По мнению разработчика законопроекта, предложенные поправки позволят налогоплательщикам снизить выплачиваемый налог за счет постановки на учет ввезенного товара в течение определенного периода.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены Комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.

Депутаты рассмотрели проект Постановления «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Абхазии, ввоз которых на таможенную территорию республики не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения)» и приняли решение не рекомендовать Парламенту его утверждение.




Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 24 мая 2023 20:16

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