ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме, 23 мая, примерно в 14:10, на пересечении улиц Сахарова и Ардзинба, в результате стрельбы из огнестрельного оружия, был убит гражданин Турции Айдын Ахмет 2002 г.р., а четверо граждан доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести. Среди пострадавших несовершеннолетний 2009 г.р.