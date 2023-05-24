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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Среда, 24 мая 2023 20:18
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ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме, 23 мая, примерно в 14:10, на пересечении улиц Сахарова и Ардзинба, в результате стрельбы из огнестрельного оружия, был убит гражданин Турции Айдын Ахмет 2002 г.р., а четверо граждан доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести. Среди пострадавших несовершеннолетний 2009 г.р.

По факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК РА.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лица совершившего данное преступление.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 24 мая 2023 20:20

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