ИЗЪЯТО 70 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю сотрудниками МВД в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалют.
В Очамчыре изъято 18 аппаратов, принадлежащих Сабекия Лаше Руслановичу и 1 аппарат, принадлежащий Шаматава Ираклию Зигфридовичу.
В с. Мачара Гулрыпшского района обнаружена майнинг-ферма, принадлежащая Радионову Владимиру Игорьевичу, изъят 51 аппарат по добыче криптовалют.
За отчетный период с 5 февраля текущего года проверено 888 объектов, изъято 1707 единиц майнинг-устройств.
Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся систематические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории республики.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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