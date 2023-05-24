В Очамчыре изъято 18 аппаратов, принадлежащих Сабекия Лаше Руслановичу и 1 аппарат, принадлежащий Шаматава Ираклию Зигфридовичу.

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ . За прошедшую неделю сотрудниками МВД в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалют.

В с. Мачара Гулрыпшского района обнаружена майнинг-ферма, принадлежащая Радионову Владимиру Игорьевичу, изъят 51 аппарат по добыче криптовалют.

За отчетный период с 5 февраля текущего года проверено 888 объектов, изъято 1707 единиц майнинг-устройств.

Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся систематические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории республики.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.