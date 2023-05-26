ПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ И НЕДОПУЩЕНИЮ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА 30 МАЯ
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с тем, что ряд политических партий и общественных организаций планируют проведение митинга 30 мая 2023 г. в Сухуме.
«Парламент Республики Абхазия выражает свою обеспокоенность складывающейся напряжённой общественно-политической ситуацией в преддверии запланированного мероприятия и обращается к гражданам, всем политическим партиям и общественным организациям, а также к органам государственной власти: гражданам при проведении митинга проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать Конституцию и законодательство Республики Абхазия; политическим партиям и общественным организациям обеспечить соблюдение Конституции, законов, прав и свобод граждан и не допускать дестабилизации общественно-политической обстановки в республике; органам государственной власти в рамках возложенных на них законодательством РА полномочий, обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан республики», – говорится в обращении.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия призывает граждан, политические партии и организации, a также органы государственной власти принимать необходимые меры в соответствии с законодательством Республики Абхазия по недопущению антиконституционных действий.
Последнее от Super User
- ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СВЕТЛАНОЙ ЖУРОВОЙ
- ЭРИК РШТУНИ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»
- РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ СГБ АБХАЗИИ
- РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ О ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ НА 2023 ГОД
- В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ