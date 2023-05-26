ПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ И НЕДОПУЩЕНИЮ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА 30 МАЯ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ . Парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с тем, что ряд политических партий и общественных организаций планируют проведение митинга 30 мая 2023 г. в Сухуме.

«Парламент Республики Абхазия выражает свою обеспокоенность складывающейся напряжённой общественно-политической ситуацией в преддверии запланированного мероприятия и обращается к гражданам, всем политическим партиям и общественным организациям, а также к органам государственной власти: гражданам при проведении митинга проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать Конституцию и законодательство Республики Абхазия; политическим партиям и общественным организациям обеспечить соблюдение Конституции, законов, прав и свобод граждан и не допускать дестабилизации общественно-политической обстановки в республике; органам государственной власти в рамках возложенных на них законодательством РА полномочий, обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан республики», – говорится в обращении.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия призывает граждан, политические партии и организации, a также органы государственной власти принимать необходимые меры в соответствии с законодательством Республики Абхазия по недопущению антиконституционных действий.