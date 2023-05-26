СОСТОЯЛАСЬ ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦЫ
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге состоялась шестая встреча Комиссии Республики Абхазия по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и делегации Российской Федерации. Стороны обсудили ход международно-правового оформления государственной границы между двумя странами.
Переговоры прошли в духе взаимопонимания и конструктивного диалога.
Сроки и место проведения очередной встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией Указом 12 декабря 2022 года.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии входят представители профильных министерств и ведомств республики, эксперты области.
Об этом сообщает сайт КМ.
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