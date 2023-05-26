СОСТОЯЛАСЬ ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦЫ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ . В Санкт-Петербурге состоялась шестая встреча Комиссии Республики Абхазия по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и делегации Российской Федерации. Стороны обсудили ход международно-правового оформления государственной границы между двумя странами.

Переговоры прошли в духе взаимопонимания и конструктивного диалога.

Сроки и место проведения очередной встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией Указом 12 декабря 2022 года.

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии входят представители профильных министерств и ведомств республики, эксперты области.

Об этом сообщает сайт КМ.