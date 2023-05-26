СУХУМСКИЙ ОФИС ДЕТСКОГО ФОНДА ООН ПЕРЕДАЛ РЕСПУБЛИКАНКОЙ БОЛЬНИЦЕ АППАРАТ ИВЛ
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Сухумский офис Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках взаимодействия с Республиканской больницей по налаживанию перевозки тяжелобольных новорождённых передал медучреждению транспортный аппарат искусственной вентиляции легких.
Как рассказал главврач Республиканской больницы Эрика Хатхва, для медучреждения недавно закупили транспортный аппарат ИВЛ немецкой «Stephan», который был интегрирован в транспортный кювез (инкубатор), но наличие еще одного улучшит качество оказываемой медицинской помощи детскому населению страны. Хатхва выразил благодарность ЮНИСЕФ за оказываемую помощь.
ИВЛ будет использоваться в отделении родовспоможения РБ, он многофункциональный и будет задействован, в том числе и для транспортировки пациентов.
В течение года ЮНИСЕФ также планирует передать больнице транспортный инкубатор и газовый анализатор. Параллельно идёт взаимодействие по линии технической поддержки, в частности, содействие в адаптации протоколов и рекомендации по налаживанию маршрутизации новорождённых в Абхазии.
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