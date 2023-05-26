ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСУЛЬТАНТОМ ЮНИСЕФ ПО МАРШРУТИЗАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с международным экспертом в области научно-доказательной медицины, кандидатом медицинских наук, врачом акушер-гинекологом, консультантом ЮНИСЕФ по маршрутизации тяжелобольных новорождённых Е.Н. Филатовой, которая присоединилась к местному офису ЮНИСЕФ для оказания консультативной поддержки.
Филатова проинформировала министра, что она ознакомилась с местной системой здравоохранения, провела ряд встреч с коллегами в районных ЦРБ, а также в детской больнице и родильном отделении при ГУ МЗ РА «Республиканская больница».
В рамках встречи Бутба и Филатова обсудили общие наметившиеся планы и приоритеты в их исполнении.
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