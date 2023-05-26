ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР КОМАНДНОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ МО
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ.Очередным этапом подготовки командного состава соединений и воинских частей стала практическая подготовка к решению задач управления войсками (силами) в сложных динамично развивающихся условиях оперативной обстановки днем и ночью. В ходе групповых упражнений на местности отрабатываются нестандартные и неожиданные для условного противника способы действий подразделений и воинских частей.
Особое внимание руководством Вооруженных сил Республики Абхазия уделяется внедрению в практику подготовки командного состава опыта ведения боевых действий Вооруженных сил Российской Федерации в ходе Специальной военной операции.
Определенная часть занятий будет посвящена совершенствованию умений и навыков организации боевой подготовки войск (сил).
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