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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР КОМАНДНОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ МО

Новости Пятница, 26 мая 2023 18:54
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР КОМАНДНОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ МО

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ.Очередным этапом подготовки командного состава соединений и воинских частей стала практическая подготовка к решению задач управления войсками (силами) в сложных динамично развивающихся условиях оперативной обстановки днем и ночью. В ходе групповых упражнений на местности отрабатываются нестандартные и неожиданные для условного противника способы действий подразделений и воинских частей.

Особое внимание руководством Вооруженных сил Республики Абхазия уделяется внедрению в практику подготовки командного состава опыта ведения боевых действий Вооруженных сил Российской Федерации в ходе Специальной военной операции.

Определенная часть занятий будет посвящена совершенствованию умений и навыков организации боевой подготовки войск (сил).

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 18:57

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