ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР КОМАНДНОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ МО

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ.Очередным этапом подготовки командного состава соединений и воинских частей стала практическая подготовка к решению задач управления войсками (силами) в сложных динамично развивающихся условиях оперативной обстановки днем и ночью. В ходе групповых упражнений на местности отрабатываются нестандартные и неожиданные для условного противника способы действий подразделений и воинских частей.