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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 26 мая 2023 18:57
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В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ.Администрация столицы представила план основных мероприятий, посвящённых празднованию международного дня защиты детей в городе Сухум.

С 11 до 13 часов на Набережной Махаджиров, в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба состоятся музыкальное интерактивное мероприятие для воспитанников ДОУ и учащихся младших классов, отчётный концерт ЦДТ, конкурс рисунков на асфальте и выставка рисунков и поделок. Мероприятия проводит Управление образования Администрации Сухума.

В 12:00 на платформе Гума КДП «Гума» совместно с Сухумским офисом детского фонда ООН проведут детский праздник – развлекательную программа для детей и показ мультфильма.

В 17:00 на площади перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба Управление культуры Администрации Сухума организует праздничную программу (концерт детских хореографических и вокальных коллективов), а также развлекательные мероприятия для детей.

В это же время, в 17:00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба состоится массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, теннис; рисование и раскрашивание на асфальте; аквагрим; раздача подарков). Организаторы – Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

17:00-23:00 КБФ «Ашана» проводит благотворительную акцию «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационную программу. Акция пройдет в сети ресторанов быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1).

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 19:02

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