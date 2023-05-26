В СУХУМЕ ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

С 11 до 13 часов на Набережной Махаджиров, в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба состоятся музыкальное интерактивное мероприятие для воспитанников ДОУ и учащихся младших классов, отчётный концерт ЦДТ, конкурс рисунков на асфальте и выставка рисунков и поделок. Мероприятия проводит Управление образования Администрации Сухума.

В 12:00 на платформе Гума КДП «Гума» совместно с Сухумским офисом детского фонда ООН проведут детский праздник – развлекательную программа для детей и показ мультфильма.

В 17:00 на площади перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба Управление культуры Администрации Сухума организует праздничную программу (концерт детских хореографических и вокальных коллективов), а также развлекательные мероприятия для детей.

В это же время, в 17:00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба состоится массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, теннис; рисование и раскрашивание на асфальте; аквагрим; раздача подарков). Организаторы – Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

17:00-23:00 КБФ «Ашана» проводит благотворительную акцию «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационную программу. Акция пройдет в сети ресторанов быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1).

Об этом сообщает сайт столицы.