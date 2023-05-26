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Абхазия Информ

РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ О ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ НА 2023 ГОД

Новости Пятница, 26 мая 2023 19:08
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РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ О ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ НА 2023 ГОД

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы» от 04 августа 2022 года»

Документ представил постоянный представитель президента в Парламенте, министр юстиции  Анри Барциц.

Протокол предусматривает внесение изменений в Соглашение между Абхазией  и РФ  о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития РА на 2022-2025 годы.

Протокол направлен на исполнение пункта 3 статьи 6 раздела II Соглашения,  согласно которому Стороны каждый год устанавливают путем подписания отдельного протокола целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений республики.

Речь идет об утверждении  целевых значений средней заработной платы работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2023 год.

В соответствии с заключением Минюста РА, Протокол в соответствии с частью 1 статьи 28  закона «O международных договорах Республики Абхазия» подлежит ратификации, так как все изменения и дополнения в международные договоры,  ратифицированные Парламентом Республики Абхазия, должны проходить установленный порядок ратификации.

Депутаты единогласно проголосовали за законопроект.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 19:12

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