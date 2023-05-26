РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ СГБ АБХАЗИИ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли проект закона «О ратификации Протокола к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия» от 2 июня 2021 г.». Документ представил постоянный представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц.

Он отметил, что данный протокол продлевает срок действия соглашения. Председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц отметил, что на комитете данный вопрос рассматривался.

«Это соглашение работает не первый год. Средства, поступающие от РФ, продолжают поступать. Мы продлеваем данное соглашение, не внося в него никаких изменений», – сказал он.

Депутаты единогласно проголосовали за законопроект. Протокол к данному Соглашению, рассчитанный на продление его действия, был подписан в Москве 28 февраля 2023 года. Действие Соглашения продлевается на три года с 1 января 2023 г.

Ратификация Протокола к Соглашению не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Абхазия.



Об этом сообщает Апсныпресс.