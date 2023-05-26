 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ СГБ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 26 мая 2023 19:12
Оцените материал
(0 голосов)
РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И ПЕНСИЙ СОТРУДНИКОВ СГБ АБХАЗИИ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли проект закона «О ратификации Протокола  к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников   Службы государственной безопасности Республики Абхазия» от 2 июня 2021 г.». Документ представил постоянный представитель президента в Парламенте, министр юстиции  Анри Барциц.

Он отметил, что  данный протокол продлевает  срок действия соглашения. Председатель  парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц отметил, что  на  комитете данный вопрос рассматривался.

«Это соглашение работает не первый год. Средства, поступающие от РФ, продолжают поступать. Мы продлеваем данное соглашение, не внося в него никаких изменений», – сказал он.

Депутаты единогласно проголосовали за законопроект. Протокол к данному Соглашению, рассчитанный на продление его действия, был подписан в Москве 28 февраля 2023 года. Действие Соглашения продлевается на три года с 1 января 2023 г.

Ратификация Протокола к Соглашению не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Абхазия. 

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 19:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ О ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ НА 2023 ГОД ЭРИК РШТУНИ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.