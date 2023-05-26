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Абхазия Информ

ЭРИК РШТУНИ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Новости Пятница, 26 мая 2023 19:21
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ЭРИК РШТУНИ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Создана рабочая группа Парламента по разработке проекта Закона Республики Абхазия «О государственной службе». В состав рабочей группы  вошли:

Рштуни Э. С. – член парламентского комитета по государственно-правовой политике председатель рабочей группы,

Хутаба Д. В. –  председатель  парламентского комитета  по государственно-правовой политике;

Барциц А. Л. –  министр юстиции, представитель Президента  в Парламенте,  

Тарба Л. Ю. – заведующая правовым и аналитическим отделом Парламента,

Кварчия И. Н. – заведующая отделом законопроектной деятельности Народного Собрания Парламента Республики Абхазия;

Цикутания А. Л. – референт отдела законопроектной деятельности Народного Собрания Парламента Республики Абхазия;

Цаава Л. Б. – юрист;

Гулария С. Р. – юрист;

Купалба А. В. – главный специалист юридического управления Минфина.                                                                                                                           

Рабочей группе нужно предоставить проект до 1 октября 2023 года. Смета расходов рабочей группы – 120 000 рублей за счет средств Парламента.



Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 19:30

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