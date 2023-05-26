ЭРИК РШТУНИ ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Создана рабочая группа Парламента по разработке проекта Закона Республики Абхазия «О государственной службе». В состав рабочей группы вошли:
Рштуни Э. С. – член парламентского комитета по государственно-правовой политике – председатель рабочей группы,
Хутаба Д. В. – председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике;
Барциц А. Л. – министр юстиции, представитель Президента в Парламенте,
Тарба Л. Ю. – заведующая правовым и аналитическим отделом Парламента,
Кварчия И. Н. – заведующая отделом законопроектной деятельности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
Цикутания А. Л. – референт отдела законопроектной деятельности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
Цаава Л. Б. – юрист;
Гулария С. Р. – юрист;
Купалба А. В. – главный специалист юридического управления Минфина.
Рабочей группе нужно предоставить проект до 1 октября 2023 года. Смета расходов рабочей группы – 120 000 рублей за счет средств Парламента.
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