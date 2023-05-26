ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СВЕТЛАНОЙ ЖУРОВОЙ
Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя комитета ГД по международным делам Светланой Журовой.
Во встрече приняли участие заместитель спикера Парламента Республики Абхазия Астамур Аршба, депутат Астамур Герхелия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.
Депутаты обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью Комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, созданной в рамках реализации Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о сотрудничестве, которое было подписано в Сухуме 1 декабря 2022 г.
Были затронуты отдельные темы, связанные с социально-экономической и гуманитарной областями, а также вопросы законотворческой деятельности. Стороны выразили уверенность в активизации дальнейшего межпарламентского взаимодействия по широкому спектру.
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.
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