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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН В СУХУМЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В ИЮНЕ

Новости Пятница, 26 мая 2023 19:35
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ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН В СУХУМЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В ИЮНЕ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ. Большой открытый бассейн в Сухуме пока не прогрелся для того, чтобы принимать гостей. Ожидается, что требуемая температура вода в нем установится в начале лета.

«Когда температура воды достигнет 23 градуса, бассейн начнет работать. Сейчас температура 19 градусов», сообщил директор компании «Аквастрой» Олег Юрченко.

Он уточнил в интервью радио Sputnik, что купаться в бассейне, скорее всего, уже можно будет в начале июня. Бассейн не имеет подогрева.

История бассейна в Сухуме

Сухумский олимпийский бассейн – знаковый объект, наследие СССР. Его построили к Олимпиаде-80 в Москве, после распада Союза бассейн был поврежден и на долгие годы закрылся.

Восстановить открытый бассейн длиной 50 метров удалось только в прошлом году. Сезон 2023 года станет первым полноценным в работе сухумского бассейна спустя десятилетия.

Объект может одновременно вмещать 120 человек. Он не подходит для детей, не умеющих плавать глубина бассейна составляет 2,25 м.

Часы работы и цены

Главный бассейн Абхазии будет работать с понедельника по субботу, при этом среда и суббота – женские дни. Шесть дней в неделю купаться в бассейне под открытым небом можно с 08:00 до 21:00. По воскресеньям бассейн в Сухуме не работает.

Пользование бассейном платное. В 2022 году цены были такими:

дети 6-16 лет - 200 рублей в день, абонемент на месяц - 2 тыс. рублей,

ветераны войны в Абхазии – 250 рублей в день, абонемент 2,5 тыс. рублей,

граждане Абхазии – 300 рублей, абонемент 3 тыс. рублей,

иностранные граждане от 16 лет – 400 рублей, абонемент 4 тыс. рублей.

Бесплатно посещать бассейн могут инвалиды-колясочники.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Пятница, 26 мая 2023 19:46

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