ТПП ПРЕЗЕНТОВАЛА XV КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 26 мая 2023. Абхазия-Информ . Торгово-промышленная палата Республики Абхазия провела ежегодное мероприятие, посвященное презентации юбилейного – XV каталога предприятий Абхазии. Это деловое издание, служащее основным источником информации для представителей многих сфер деятельности, а также для бизнес-сообщества зарубежных стран.

Из года в год тема и направление каталога меняются и ТПП всегда старается показать проблемы и перспективы разных отраслей. В этом году акцент сделан на производстве.

В XV каталоге представлена информация отражающая деятельность различных сфер производства. В этом издании есть информация о уже давно работающих и новых предприятиях, в том числе с высокотехнологичным производством, отвечающим всем современным требованиям.

В каталоге ессть различные рубрики, в том числе мнение руководителей о деятельности своих производств, их советы начинающим предпринимателям, и многое другое.

«Как известно, производство играет значительную роль в развитии народного хозяйства любой страны и является важным фактором ее стабильности. И нас очень радует, когда люди грамотно и серьезно подходят к проекту, и не боясь трудностей, доводят задуманное до конца», – сказала президент ТПП Тамила Мерцхулава, открывая презентацию.

Говоря о сфере производства, она подчеркнула, что, к сожалению, в Абхазии по-прежнему очень мало разного рода предприятий, хотя есть все предпосылки для их открытия. В частности, на низком уровне находятся сельхозпроизводство и перерабатывающая отрасль. Реализуемая Минсельхозом госпрограмма «Развитие сельского хозяйства», дает надежду на интерес предпринимателей к этим сферам деятельности. Вполне реально и развитие легкой промышленности, что позволит не только создать новые рабочие места, но и обеспечит республику определенными видами товаров.

«Нынешняя ситуация диктует предпринимателям новые условия работы, поэтому крайне необходимо искать свои ниши в производственной сфере. Со своей стороны, Торгово-промышленная палата всегда готова оказывать содействие представителям бизнес-сообщества в реализации проектов», – подчеркнула тамила Мерцхулава.

Выступивший затем министр по налогам и сборам Михаил Габелия также отметил роль производства в развитии экономики Абхазии. Он подчеркнул, что все они являются надежными налогоплательщиками и способствуют пополнению бюджета республики.

Президент ТПП напомнила, что XV каталог вышел в юбилейный для нашего молодого государства год. 30 сентября мы будем отмечать 30-летие Победы и Независимости в Отечественной войне народа Абхазии.

«Война нанесла значительный финансовый, человеческий и психологический ущерб. В Абхазии нет ни одной семьи, которая не потеряла бы своих близких и родных. Во время военных действий погибли около четырех тысяч абхазов и две тысячи добровольцев из Южной Осетии, северокавказских республик, России и других стран. Мы глубоко чтим память о них и всегда будем ее сохранять. Самым главным итогом Отечественной войны народа Абхазии, стало провозглашение государственной независимости и создание суверенного абхазского государства. Именно победа дала нам всем возможность развиваться, жить и работать на благо нашей Родины», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Президент ТПП напомнила, что среди членов Торгово-промышленной палаты есть участники Отечественной войны народа Абхазии, прошедшие нелегкий боевой путь.

«Мы гордимся тем, что несмотря на все послевоенные трудности и многолетнюю блокаду, они не только смогли создать свое собственное дело и являются добросовестными налогоплательщиками, но и все эти годы участвуют в восстановлении экономики нашего государства», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

К 30-летию Победы и Независимости руководство палаты вручило благодарности «За вклад в экономическое развитие страны и защиту Родины в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1992 гг.», членам ТПП – участникам грузино-абхазской войны: директору ООО «Заря» Вахтангу Харчилава, генеральному директору ООО «Премиум» Астамуру Гагулия, директору ООО «Кентавр» Адгур Лушба, председателю Совета директоров ООО КБ «Амра-Банк» Михаилу Чалмаз, директору «Сухумский ДОЗ Апсны» Беслану Блабба, директору ООО «Абаза ТВ» Руслану Хашиг, директору ООО «Гора Царя Баграта» Дмитрию Аргун, директору ООО «Д.Д.и Ко» Дауру Гергия, индивидуальному предпринимателю Эркану Кутарба, директору ООО «Минеральные воды Абхазии»

Зауру Сакания, директору ООО «Позитив» Гарри Когония, индивидуальному предпринимателю Даури Тугуш, директору ООО ТД «Абан» Беслан Абхазава, соучредителю ООО ТД «Абан» Алхасу Абхазава, директору ООО «Кровля+» Нодару Цишба, соучредителю ООО «Флагман» Астамуру Отырба, директору ООО «Акалмаха» Зауру Еник, директору ООО «Самсун» Владимиру Мукба, соучредителю ООО «Север1» Алику Миносян, директору ГК «Пицундский хлебзавод» Роману Бения, директору ООО «Эра-Исток» Борису Лазба, директору ООО «SVK» Виталию Смыр, директору ООО «Дурипшская винодельня» Анзору Таркил и генеральному директору ООО «Карта» Ахре Бжания.

Ежегодно в каталоге кроме информации размещается реклама абхазских предприятий и организаций, причем ее с каждым годом становится все больше, и она не только красочная но и более высокого качества.

К выходу юбилейного – XV каталога предприятий ТПП подготовила подарочные сертификаты предприятиям, размещающим свою рекламу в этом издании начиная с первого каталога. В следующем – XVI каталоге предприятий 2024, получили право на размещение рекламы на бесплатной основе общества с ограниченной ответственностью «Вина и воды Абхазии», «Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные воды Абхазии», «Хамса» «Абхазпродукт» «Премиум» СП «А-Мобайил» и «Эвкалиптовая роща».

На площадке презентации каталога открыта экспозиция продукции абхазских производителей, в том числе и недавно создавших свой бизнес, но уже хорошо себя зарекомендовавших на рынке Абхазии предпринимателей: обществ с ограниченной ответственностью «Минеральные воды Абхазии»: «Шато Абхаз», «Абхаз-Вино», «Вилла Елана», «Эко-фиш», «Репруа», ТД «Рубин» (Абхазская сказка, индивидуальных предпринимателей Астумура Кутарба (производство микрозелени «Ацыца») Юлии Неясовой и Мадонна Амичба (фермерский сыр).

Гости презентации смогли не только попробовать их продукцию и дать ей оценку.

Презентацию украсила своим пением заслуженная артистка Абхазии Людмила Гунба исполнив песни «Край мой Абхазия» и «Аҧсадгьыл аиааира ҳзаазгаз» («Песня о Родине»).