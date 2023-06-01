ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Сухум. 1 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил жителей страны с Днем защиты детей. В поздравлении говорится:
«Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защиты детей! Дети – наше будущее, и забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране.
День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей, защитить их права.
Желаю всем детям побольше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства.
Хочу поблагодарить всех родителей за неустанный труд, внимание и заботу о благополучии нового поколения. Пусть процветает Абхазия, а в каждом доме нашей прекрасной страны раздается звонкий детский смех!»
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
- СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО ТЕННИСНОГО ТУРНИРА, ПРИУРОЧЕННОГО КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
- ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РИЦИНСКОГО КПП
- МИХАИЛ ГАЛУЗИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ МЕЖДУ РФ И АБХАЗИЕЙ
- ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ