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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Четверг, 01 июня 2023 18:40
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 1 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил жителей страны с Днем защиты детей. В поздравлении говорится:

«Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Днем защиты детей! Дети – наше будущее, и забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране. 
День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей, защитить их права. 

Желаю всем детям побольше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства. 

Хочу поблагодарить всех родителей за неустанный труд, внимание и заботу о благополучии нового поколения. Пусть процветает Абхазия, а в каждом доме нашей прекрасной страны раздается звонкий детский смех!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 01 июня 2023 18:42

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