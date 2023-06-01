ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сердечно поздравляю вас с Днем защиты детей! Дети – наше будущее, и забота о них – наш главный приоритет. Дети всегда были самыми незащищенными представителями общества, а потому мы стоим на страже их безопасности, обеспечивая мир и порядок в стране.



День защиты детей – это очередной способ привлечь внимание взрослых к проблемам детей, защитить их права.



Желаю всем детям побольше радостных моментов и веселых летних каникул, крепкого здоровья, успехов, беззаботного и счастливого детства.



Хочу поблагодарить всех родителей за неустанный труд, внимание и заботу о благополучии нового поколения. Пусть процветает Абхазия, а в каждом доме нашей прекрасной страны раздается звонкий детский смех!»