В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 1 июня 2023. Абхазия-Информ . На Набережной Махаджиров, в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба состоялось музыкальное интерактивное мероприятие для воспитанников детских садов Сухума и учащихся младших классов, которое проводило Управление образования Администрации Сухума.

Открыла мероприятие воспитатель детсада «Звёздочка» Милана Кархалава, она поздравила детей и их родителей с праздником и пожелала всем хорошего настроения.

Маленькие воспитанники 13 детских садов Сухума – нарядные, в красивых костюмах, подготовили специальную программу выступления.

«Хочу поздравить всех детей с праздником – Международным днем защиты детей. В первую очередь пожелаю всем здоровья, мирного неба над головой, пусть будут хорошие времена. Мы ежегодно проводим праздник, на котором воспитанники всех 13 детских садов Сухума принимают участие. Каждый садик исполнит по одному номеру, в программу войдут песня, танец, чтение стихотворений», – сказал главный специалист Управления образования администрации Сухума Аза Кварчия.

Заведующая детским садом «Сказка» Ирма Губаз поделилась, что ее подопечные подготовили танец и песню по дружбу.

«Дети в хорошем настроении, каждый год ждут праздника, так как выезжаем все вместе на набережную. Хочу поздравить всех детишек, и пожелать, чтобы они были здоровыми и счастливыми. И чтобы почаще были такие яркие запоминающиеся события, чтобы они прочувствовали радость этого дня», – сказала Ирма Губаз.

У Дианы Кущьян двое детей посещают детский сад «Сказка» – шестилетняя дочь Полина и четырехлетний сын Дима Оганян.

«У меня старшая дочь выпускница садика. Мы в предвкушении ее выступления. Сегодня такой замечательный праздник. У всех приподнятое хорошее настроение. Хотим выразить благодарность от лица всех родителей Управлению образования города Сухум за организацию очередного чудесного праздника. Хотелось бы пожелать всем деткам веселого, беззаботного и, главное, мирного детства, чтобы все дети знали, что такое счастье и любовь близких, и жили в развивающейся прекрасной стране», – сказала родительница.

Николь Кварцхава – выпускница детского сада «Соловей», собирается пойти в первый класс в 6-ую школу. Как отметила ее мама, девочка с нетерпением ждет начала учебы в школе, она усидчивая, старается подготовиться, уже занимается и учит буквы.

«Хочу сказать спасибо всем моим воспитателям, я вас никогда не забуду и всегда буду помнить свой садик «Соловей», – сказала маленькая Николь.

По парку ходили аниматоры, с которым с удовольствием фотографировались как дети, так и взрослые. Праздник детства ощущал каждый участник мероприятия на набережной.

В парке также проходила выставка рисунков и поделок воспитанников детских садов и детей, посещающих кружки по изобразительному искусству. А неподалеку проходил конкурс рисунков на асфальте.

В парке также состоится массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, теннис; рисование и раскрашивание на асфальте; аквагрим; раздача подарков), организованное Управлением по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

А на площади перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба Управление культуры Администрации Сухума организовало праздничную программу (концерт детских хореографических и вокальных коллективов), а также развлекательные мероприятия для детей.

Об этом сообщает сайт столицы.