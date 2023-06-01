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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ РАСПРОДАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 01 июня 2023 18:51
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ТУРОПЕРАТОРЫ РАСПРОДАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ

Сухум. 1 июня 2023. Абхазия-Информ. Спрос на туры в Абхазию в предстоящем летнем сезоне вырос не менее, чем на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом цены реагируют соответствующе. По данным туроператоров, средний тур в республику заметно подорожал к сезону-2022.

Как сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», объем продаж по Абхазии вырос на 25% относительно прошлого года, при этом вся летняя программа уже реализована на 89%. Что касается цен, то на данный момент они в среднем на 13% превышают прошлогодние показатели, однако это не предел. Большинство популярных отелей в республике уже перешли на динамические ценообразование, и будут менять цены в зависимости от спроса по ходу сезона. При этом в высоком спросе никто из участников рынка не сомневается.

По прогнозам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, общий турпоток в Абхазию из России в текущем году может оказаться на 18% выше прошлогоднего. При этом минимальная стоимость проживания в отелях региона уже выросла в среднем на 13% и составляет сейчас 3140 рублей за сутки. Тем не менее, это показатель заметно ниже курортов Краснодарского края, даже тех, с которыми сейчас нет прямого авиасообщения, такими как Геленджик и Анапа. Для сравнения, стоимость ночевки в Сочи составляет от 3820 рублей.

По данным сети «Слетать.ру» продажа туров в Абхазию в предстоящем летнем сезоне составляет 9.5% от общего объема продаж по компании. Средний чек – 98 050 рублей, что на 22.5% больше соответствующего показателя к аналогичной дате прошлого года.

Отправиться на курорты страны из Москвы планируют 40% клиентов компании, из Санкт-Петербурга – 20.2%.

При этом лидером продаж ожидаемо остается Гагра – ближайший курорт к аэропорту Адлера. Сюда планирует поехать почти половина туристов (48.7%) «Слетать.ру», 19.3% – в Пицунду и 8.9% – в Сухум. Средний чек по данным направлениям составляет 105 350 рублей, 93 670 рублей и 82 035 рублей соответственно.

Подавляющее большинство туристов – 58% — выбирают отели категории 3* и питание FB – 47.2% заявок.

При этом средняя глубина бронирования по Абхазии в компании составляет 97 дней, что однозначно согласуется с комментариями «Интуриста» о реализации большей части программы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 01 июня 2023 18:55

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