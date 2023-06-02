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Абхазия Информ

ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО УТОНУВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Новости Пятница, 02 июня 2023 16:08
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Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Накануне вечером спасатели МЧС Абхазии в акватории Сухума извлекли из воды тело утонувшей гражданки РА, 1981 года рождения.

Местные рыбаки обнаружили тело, которое прибивало волной к берегу, и сообщили об этом спасателям. Сотрудники МЧС прибыли  по вызову в 21 час 55 минут.

Причины трагедии устанавливаются.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 02 июня 2023 16:14

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