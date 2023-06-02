ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО УТОНУВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ
Новости Пятница, 02 июня 2023 16:08
Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Накануне вечером спасатели МЧС Абхазии в акватории Сухума извлекли из воды тело утонувшей гражданки РА, 1981 года рождения.
Местные рыбаки обнаружили тело, которое прибивало волной к берегу, и сообщили об этом спасателям. Сотрудники МЧС прибыли по вызову в 21 час 55 минут.
Причины трагедии устанавливаются.
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