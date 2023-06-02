Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. В МЧС республики закончилась пора вступительных экзаменов. В профильные вузы МЧС России поступили восемь абитуриентов из Абхазии.

Согласно соглашению между двумя спасательными ведомствами, абхазские курсанты обучаются в вузах МЧС России с 2011 года. Экзаменационный марафон начинается с психологического тестирования, затем абитуриенты сдают нормативы по физической подготовке и экзамены по русскому языку, физике и математике.