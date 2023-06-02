В ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ МЧС РОССИИ ПОСТУПИЛИ ВОСЕМЬ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ.
Новости Пятница, 02 июня 2023 16:14
Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. В МЧС республики закончилась пора вступительных экзаменов. В профильные вузы МЧС России поступили восемь абитуриентов из Абхазии.
Согласно соглашению между двумя спасательными ведомствами, абхазские курсанты обучаются в вузах МЧС России с 2011 года. Экзаменационный марафон начинается с психологического тестирования, затем абитуриенты сдают нормативы по физической подготовке и экзамены по русскому языку, физике и математике.
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