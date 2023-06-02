НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТО ТРИ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру транспортное средство под управлением гражданина Абхазии следовавшее из Российской Федерации. В ходе досмотра салонного отделения были обнаружены и изъяты, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 3-х единиц.



Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.