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Абхазия Информ

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТО ТРИ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Пятница, 02 июня 2023 16:18
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Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру транспортное средство под управлением гражданина Абхазии следовавшее из Российской Федерации. В ходе досмотра салонного отделения были обнаружены и изъяты, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 3-х единиц.  
 
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 02 июня 2023 16:20

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