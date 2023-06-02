РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ . В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялся российско-абхазский семинар, посвященный деятельности органов прокуратуры в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Мероприятие предусмотрено Программой сотрудничества между Генеральной прокуратурой Республики Абхазия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 2023-2024 годы.

Семинар проведен под председательством заместителя начальника Главного управления правовой статистики и информационных технологий – начальника управления информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ Д.О. Антонова.

В состав абхазской делегации вошли: начальник управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры А.Г. Адлейба, прокурор Гагрского района Б.Ю. Пкин, прокурор Галского района А.З. Отырба и прокурор управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры И.А. Анкваб.

От Генеральной прокуратуры Российской Федерации в семинаре приняли участие представители Главного организационно-аналитического управления, Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму и Главного управления международно-правового сотрудничества.

Участники семинара обменялись опытом внедрения современных технологий в работу органов прокуратуры и обсудили передовые практики противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также распространению в Интернете запрещенной информации, включая информацию экстремистского и террористического характера.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества.