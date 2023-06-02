II ЕВРАЗИЙСКАЯ ВСТРЕЧА РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ ПРОШЛА В ДУШАНБЕ

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ . В Душанбе прошла II Евразийская встреча российских соотечественниц, которая была посвящена консолидации сил для защиты культурных ценностей. В форуме приняли участие более 60 делегатов из 40 стран, включая Абхазию. Мероприятие включало панельные дискуссии и обмен опытом по популяризации русского языка и культуры, сохранению исторической правды и развитию женских сообществ Евразии.

Участники узнали о проектах Россотрудничества и Ассамблеи народов Евразии, а также прослушали лекцию о цивилизационных различиях Востока и Запада.

Представители Абхазии Татьяна Леонова и Наталья Кожемякина представили культурные фонды «Апсны-Русь» и «Справедливость. Благополучие. Развитие».

Участницы II Евразийской встречи подтвердили готовность к консолидации диаспоры на основе общероссийской культурно-языковой идентичности и традиционных ценностей.

Об этом сообщает сайт Дома Москвы в Сухуме.