ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»
Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника открывают прием работ на Международный конкурс детского творчества «Москва в сердце каждого». Проект направлен на развитие детского творчества, а также на расширение и укрепление культурных связей Москвы с зарубежными странами.
В этом году условия проведения конкурса усложнились. Участникам необходимо изучить архитектуру Москвы согласно заданным темам и подготовить эссе.
На конкурс принимаются работы молодых соотечественников в возрасте от 6 до 17 лет в трех возрастных категориях:
6-9 лет – тема: «Сказочные места Москвы»;
10-13 лет – тема: «Необычные достопримечательности Москвы»;
14-17 лет – тема: «Старое в новом – рисуем Москву».
Авторы лучших работ будут приглашены в Москву, где состоится торжественная церемония награждения.
Работы с заполненными документами принимаются до 30 июня на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Подробная информация – https://disk.yandex.ru/d/UyTaDSrMeoZH7w
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