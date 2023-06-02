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Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»

Новости Пятница, 02 июня 2023 16:29
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ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника открывают прием работ на Международный конкурс детского творчества «Москва в сердце каждого». Проект направлен на развитие детского творчества, а также на расширение и укрепление культурных связей Москвы с зарубежными странами.

В этом году условия проведения конкурса усложнились. Участникам необходимо изучить архитектуру Москвы согласно заданным темам и подготовить эссе.

На конкурс принимаются работы молодых соотечественников в возрасте от 6 до 17 лет в трех возрастных категориях:

6-9 лет – тема: «Сказочные места Москвы»;

10-13 лет – тема: «Необычные достопримечательности Москвы»;

14-17 лет – тема: «Старое в новом – рисуем Москву».

Авторы лучших работ будут приглашены в Москву, где состоится торжественная церемония награждения.

Работы с заполненными документами принимаются до 30 июня на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Подробная информация – https://disk.yandex.ru/d/UyTaDSrMeoZH7w

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 02 июня 2023 16:34

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