ТПП АБХАЗИИ И БУРСЫ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Сегодня в здании ТПП Бурсы состоялась встреча Тамилы Мерцхулава с руководством палаты. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, экспортно-импортный потенциал Абхазии, а также возможный обмен опытом.

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ . Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава с рабочим визитом находится в Турецкой Республике. Цель визита – налаживание всесторонних связей с турецкими коллегами.

«Торгово-промышленные палаты всего мира объединены, активно сотрудничают и мы гордимся связями, которые сложились у абхазской ТПП с ее зарубежными коллегами. География нашего сотрудничества расширяется и абхазские предприниматели рассчитывают на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с турецкими коллегами», – отметила президент ТПП Абхазии.



Тамила Мерцхулава констатировала, что рост товарооборота между обеими странами ежегодно увеличивается и выразила надежду, что обороты не только не снизятся, но и будут нарастать.

Она также подчеркнула что в Турции проживает многочисленная абхазская диаспора в том числе и в самой Бурсе, на поддержку которой рассчитывают в Абхазии.

В свою очередь, член Совета директоров Торгово-промышленной палаты Бурсы Хакан Батмаз коротко рассказал о деятельности их организации. Основанная в 1889 году предприимчивыми бизнесменами, ТПП, в настоящее время, является крупнейшей торгово-промышленной палатой Турции. В нее входят более 55 000 предприятий, большинство из которых – предприятия малого и среднего бизнеса.

Хакан Батмаз также рассказал о том, каким они видят в дальнейшем свое сотрудничество с ТПП Абхазии.

«Хочу отметить, что мы весьма серьезно изучали деятельность абхазской палаты и были крайне удивлены, что вашей ТПП ведется очень значительная работа, как много вы проводите различных мероприятий и внутри республики, и за ее пределами», – подчеркнул Хакан Батмаз.

Он отметил, что Бурса славится текстильной индустрией, развитой автомобильной и тяжелой промышленностью.

«Мы намерены изучить рынок Абхазии, нам есть что предложить вашим бизнесменам», – сказал Хакан Батмаз.

В заключение стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и обменялись памятными подарками.