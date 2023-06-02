ТПП АБХАЗИИ И БУРСЫ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава с рабочим визитом находится в Турецкой Республике. Цель визита – налаживание всесторонних связей с турецкими коллегами.
Сегодня в здании ТПП Бурсы состоялась встреча Тамилы Мерцхулава с руководством палаты. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, экспортно-импортный потенциал Абхазии, а также возможный обмен опытом.
«Торгово-промышленные палаты всего мира объединены, активно сотрудничают и мы гордимся связями, которые сложились у абхазской ТПП с ее зарубежными коллегами. География нашего сотрудничества расширяется и абхазские предприниматели рассчитывают на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с турецкими коллегами», – отметила президент ТПП Абхазии.
Тамила Мерцхулава констатировала, что рост товарооборота между обеими странами ежегодно увеличивается и выразила надежду, что обороты не только не снизятся, но и будут нарастать.
Она также подчеркнула что в Турции проживает многочисленная абхазская диаспора в том числе и в самой Бурсе, на поддержку которой рассчитывают в Абхазии.
В свою очередь, член Совета директоров Торгово-промышленной палаты Бурсы Хакан Батмаз коротко рассказал о деятельности их организации. Основанная в 1889 году предприимчивыми бизнесменами, ТПП, в настоящее время, является крупнейшей торгово-промышленной палатой Турции. В нее входят более 55 000 предприятий, большинство из которых – предприятия малого и среднего бизнеса.
Хакан Батмаз также рассказал о том, каким они видят в дальнейшем свое сотрудничество с ТПП Абхазии.
«Хочу отметить, что мы весьма серьезно изучали деятельность абхазской палаты и были крайне удивлены, что вашей ТПП ведется очень значительная работа, как много вы проводите различных мероприятий и внутри республики, и за ее пределами», – подчеркнул Хакан Батмаз.
Он отметил, что Бурса славится текстильной индустрией, развитой автомобильной и тяжелой промышленностью.
«Мы намерены изучить рынок Абхазии, нам есть что предложить вашим бизнесменам», – сказал Хакан Батмаз.
В заключение стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и обменялись памятными подарками.
Последнее от Super User
- СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
- ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МОСКВА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»
- II ЕВРАЗИЙСКАЯ ВСТРЕЧА РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ ПРОШЛА В ДУШАНБЕ
- РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
- НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТО ТРИ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ