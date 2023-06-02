В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Творческая встреча с чтением детской литературы прошла в Доме Москвы в Сухуме в рамках празднования Дня защиты детей. Участниками мероприятия стали дети сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии.
Встречу в интерактивном формате провёл заслуженный артист Абхазии, актёр государственного русского театра драмы им. Ф.А.Искандера Джамбул Жордания.
Поприветствовала участников встречи заведующий сектором по проведению мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.
«Творческие встречи в таком формате стали уже традиционными для Дома Москвы и мы очень рады, что они вызывают интерес у нашего зрителя. Надеемся, что сегодняшняя встреча вам запомнится надолго и станет полезной», – сказала она.
После этого Джамбул Жордания провёл для школьников небольшой актёрский тренинг, направленный на усиление внимания и рассказал о том, что сегодня пройдёт чтение «Сказки о золотом петушке» русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, после чего состоится разбор и обсуждение этого произведения.
«Современный русский литературный язык нашли свое отражение в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно Пушкин является родоначальником современного русского литературного языка. Поэтому, слушайте произведение внимательно, а потом мы с вами обсудим эту сказку», – отметил Джамбул Жордания.
После прочтения сказки прошло обсуждение смысловой нагрузки произведения на читателя. Также Джамбул Жордания провёл интерактивную игру, используя в ней актёрские навыки.
В финале встречи участникам подарили книги и пригласили на праздничный фуршет.
Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».
Ранее Дом Москвы в Сухуме провёл Открытый детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей.
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