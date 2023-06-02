 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Новости Пятница, 02 июня 2023 17:52
Оцените материал
(0 голосов)
В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ. Творческая встреча с чтением детской литературы прошла в Доме Москвы в Сухуме в рамках празднования Дня защиты детей. Участниками мероприятия стали дети сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Встречу в интерактивном формате провёл заслуженный артист Абхазии, актёр государственного русского театра драмы им. Ф.А.Искандера Джамбул Жордания.

Поприветствовала участников встречи заведующий сектором по проведению мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.

«Творческие встречи в таком формате стали уже традиционными для Дома Москвы и мы очень рады, что они вызывают интерес у нашего зрителя. Надеемся, что сегодняшняя встреча вам запомнится надолго и станет полезной», – сказала она.

После этого Джамбул Жордания провёл для школьников небольшой актёрский тренинг, направленный на усиление внимания и рассказал о том, что сегодня пройдёт чтение «Сказки о золотом петушке» русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, после чего состоится разбор и обсуждение этого произведения.

«Современный русский литературный язык нашли свое отражение в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно Пушкин является родоначальником современного русского литературного языка. Поэтому, слушайте произведение внимательно, а потом мы с вами обсудим эту сказку», – отметил Джамбул Жордания.

После прочтения сказки прошло обсуждение смысловой нагрузки произведения на читателя. Также Джамбул Жордания провёл интерактивную игру, используя в ней актёрские навыки.

В финале встречи участникам подарили книги и пригласили на праздничный фуршет.

Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Ранее Дом Москвы в Сухуме провёл Открытый детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 02 июня 2023 17:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТПП АБХАЗИИ И БУРСЫ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.