В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Сухум. 2 июня 2023. Абхазия-Информ . Творческая встреча с чтением детской литературы прошла в Доме Москвы в Сухуме в рамках празднования Дня защиты детей. Участниками мероприятия стали дети сотрудников Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Поприветствовала участников встречи заведующий сектором по проведению мероприятий Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.

«Творческие встречи в таком формате стали уже традиционными для Дома Москвы и мы очень рады, что они вызывают интерес у нашего зрителя. Надеемся, что сегодняшняя встреча вам запомнится надолго и станет полезной», – сказала она.

После этого Джамбул Жордания провёл для школьников небольшой актёрский тренинг, направленный на усиление внимания и рассказал о том, что сегодня пройдёт чтение «Сказки о золотом петушке» русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, после чего состоится разбор и обсуждение этого произведения.

«Современный русский литературный язык нашли свое отражение в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно Пушкин является родоначальником современного русского литературного языка. Поэтому, слушайте произведение внимательно, а потом мы с вами обсудим эту сказку», – отметил Джамбул Жордания.

После прочтения сказки прошло обсуждение смысловой нагрузки произведения на читателя. Также Джамбул Жордания провёл интерактивную игру, используя в ней актёрские навыки.

В финале встречи участникам подарили книги и пригласили на праздничный фуршет.

Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Ранее Дом Москвы в Сухуме провёл Открытый детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей.