НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Согласно материалам уголовного дела Образцов Георгий Автондилович 1993 г.р., в результате возникшего конфликта с потерпевшим и реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на умышленное причинение вреда здоровью, воспользовавшись имевшейся при себе стеклянной бутылкой из-под алкогольного напитка, нанес последнему телесные повреждения и с места преступления скрылся. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести и гематомой левой височной части был доставлен в медучреждение.

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Житель г. Сухум, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РА заключен под стражу сроком на 2 месяца.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум Георгий Образцов был задержан, водворен в ИВС, и уже дал признательные показания.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести и гематомой левой височной части был доставлен в медучреждение.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственное подразделение столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.