 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Новости Понедельник, 05 июня 2023 11:51
Оцените материал
(0 голосов)
НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Житель г. Сухум, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РА заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Согласно материалам уголовного дела Образцов Георгий Автондилович 1993 г.р., в результате возникшего конфликта с потерпевшим и реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на умышленное причинение вреда здоровью, воспользовавшись имевшейся при себе стеклянной бутылкой из-под алкогольного напитка, нанес последнему телесные повреждения и с места преступления скрылся. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести и гематомой левой височной части был доставлен в медучреждение.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум Георгий Образцов был задержан, водворен в ИВС, и уже дал признательные показания.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести и гематомой левой височной части был доставлен в медучреждение.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственное подразделение столичного УВД.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 12:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА РЕЙДОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ. »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.