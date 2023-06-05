Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Сотрудники УГАИ МВД РА провели рейдовое профилактическое мероприятие в Очамчырском районе. В ходе построения ВРИО начальника Госавтоинспекции Лоу Инал-ипа поставил основные цели и задачи личному составу. Он поручил делать упор также на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся законодательстве в сфере административных правонарушений и предостерегать водителей от управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Попутно начальник УГАИ проверил работу стационарных постов ДПС «Мачара» и «Кодор».

Рейд начался у Тамышского поста. Сотрудники ориентировались на выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделяется водителям маршрутных такси и автобусов ввиду постоянных жалоб граждан. Тщательно проверяют водителей большегрузных машин.

Профилактическое мероприятие проводили до поздней ночи. Поток машин в восточной стороне Республики значительно меньше, чем в западной, вместе с тем, сотрудники составили 189 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым, некоторые водители продолжают управление автомобилем в нетрезвом состоянии, пренебрегают нормами тонирования автостекол, нарушают правила, совершая движение без ремня безопасности. Последних выявлено 47 человек.

Рейдовые мероприятия, как отметил ВРИО начальника УГАИ Лоу Инал-ипа, сотрудники продолжат далее.

«Наша задача – спасти как можно больше жизней наших граждан и минимизировать нарушения ПДД», – подчеркнул Инал-ипа.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.