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Абхазия Информ

РЕЙДОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ.

Новости Понедельник, 05 июня 2023 11:54
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РЕЙДОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ.

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники УГАИ МВД РА провели рейдовое профилактическое мероприятие в Очамчырском районе. В ходе построения ВРИО начальника Госавтоинспекции Лоу Инал-ипа поставил основные цели и задачи личному составу. Он поручил делать упор также на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся законодательстве в сфере административных правонарушений и предостерегать водителей от управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Попутно начальник УГАИ проверил работу стационарных постов ДПС «Мачара» и «Кодор».

Рейд начался у Тамышского поста. Сотрудники ориентировались на выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделяется водителям маршрутных такси и автобусов ввиду постоянных жалоб граждан. Тщательно проверяют водителей большегрузных машин.

Профилактическое мероприятие проводили до поздней ночи. Поток машин в восточной стороне Республики значительно меньше, чем в западной, вместе с тем, сотрудники составили 189 протоколов об административных правонарушениях, согласно которым, некоторые водители продолжают управление автомобилем в нетрезвом состоянии, пренебрегают нормами тонирования автостекол, нарушают правила, совершая движение без ремня безопасности. Последних выявлено 47 человек.

Рейдовые мероприятия, как отметил ВРИО начальника УГАИ Лоу Инал-ипа, сотрудники продолжат далее.

«Наша задача – спасти как можно больше жизней наших граждан и минимизировать нарушения ПДД», – подчеркнул Инал-ипа.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 12:18

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