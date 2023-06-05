ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гагрский район – 42 протокола, из них 6 за нарушение правил тонирования.

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . 4 июня в результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий по Республике сотрудниками УГАИ МВД РА и ОГАИ ГОРРОВД за нарушения ПДД составлено 217 протоколов.

КПМ «Мюссера» – 10 протоколов.

Гудаутский район – 25 протоколов.

Сухумский район – 20 протоколов, из них 2 за нарушение правил тонирования а/т.

Сухум – 48 протоколов, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии, растонирована на месте 1 а/м.

Гулрыпшский район – 11 протоколов.

Очамчырский район – 14 протоколов.

Ткуарчалский район - 7 протоколов.

Галский район – 10 протоколов.

Рейдовые мероприятия

4 июня с 16.00 час. до 22.00 час. в результате проведенных рейдовых мероприятий в Гудаутском районе сотрудниками спец. роты и ЦА УГАИ МВД РА, за нарушение ПДД составлено 30 протоколов, из них 3 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.