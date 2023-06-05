В ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ ПОГИБ ОТДЫХАЮЩИЙ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайное происшествие произошло в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. Спасатели МЧС Абхазии, а именно сотрудники ПСО г. Гагра, ПЧС г. Гудаута и поисково-спасательного отряда МЧС РА, выехали по экстренному вызову в 15 часов 15 минут.