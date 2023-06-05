ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски гражданина республики Бгеу Адгура Витальевича, 1997 года рождения. Накануне в Рицинском ущелье, в районе слияния рек Бзыбь и Гега, был обнаружен автомобиль «Hyundai Accent», вылетевший с проезжей части в русло реки.

По предварительной версии водителя от удара выбросило в реку. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей в верховьях рек.