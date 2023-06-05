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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА МАЙ 2023 Г. ВЫПОЛНЕН МНС НА 114%

Новости Понедельник, 05 июня 2023 12:06
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ПЛАН ЗА МАЙ 2023 Г. ВЫПОЛНЕН МНС НА 114%

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за май текущего года составили – 327,2 млн руб. при плане – 287,5 млн руб. Выполнение плана за май 2023г. – 114%.

За пять месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 593,5 млн руб. при плане 1 201,1 млн руб. Выполнение составило 133%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 392,4 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 124%, что в суммарном выражении равно – 303,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 5 месяцев 2023 года составили:

По г.Сухум – при плане 687,4 млн руб. поступило 859,2 млн руб. выполнение 125%.

По Гагрскому району – при плане 210,3 млн руб. поступило 431,8 млн руб. выполнение 205%.

По Гудаутскому району – при плане 81,4 млн руб. поступило – 105,2 млн руб. выполнение 129%.

По Сухумскому району – при плане 52,7 млн руб. поступило – 65,7 млн руб. выполнение 125%.

По Гулрыпшскому району – при плане 35,9 млн руб. поступило - 46,2 млн руб. выполнение 129%.

По Очамчырскому району – при плане 100,8 млн руб. поступило 41,4 млн руб. выполнение 41%.

По Ткуарчалскому району – при плане 14,0 млн руб. поступило – 16,0 млн руб. выполнение 114%.

По Галскому району – при плане 18,5 млн руб. поступило – 27,8 млн руб. выполнение 150 %.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 12:23

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