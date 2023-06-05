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Абхазия Информ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Новости Понедельник, 05 июня 2023 12:29
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА МАЙ 2023 ГОДА

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистра, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко, подводя итог, обратил  внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.  

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание он уделил воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.

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