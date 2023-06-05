МО АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ МО РОССИИ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . С 3 по 23 июня 2023 года Министерство обороны Республики Абхазия проводит прием документов граждан Абхазии, выпускников средних общеобразовательных школ, для участия в конкурсном отборе на зачисление в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

С наименованием специальностей, а также с перечнем документов, необходимых для допуска к вступительным испытаниям можно ознакомиться на КПП Министерства обороны по адресу: Сухум, Кодорское шоссе 57.

Прием документов осуществляется в Министерстве обороны с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Телефон для справок: +7 (840) 229-77-47.