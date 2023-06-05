Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . В Сухуме прошел первый открытый турнир по художественной гимнастике «Краски детства», приуроченный к международному дню защиты детей. В турнире приняли участие 78 юных гимнасток из Сухума, Астрахани, Краснодара и Луганской Народной Республики. Соревновались спортсменки 2010-2019 годов рождения. Гимнастки выступали по программам: ОФП, элементы и без предмета.

На церемонии открытия гостей и участников турнира поприветствовали председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия и тренер детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева.

«От лица Госкомитета по делам молодежи и спорту поздравляю вас с открытием такого красочного турнира. Очень радостно наблюдать за тем, что за несколько месяцев проведена такая плодотворная и огромная работа. Конечно же, большое спасибо Федерации художественной гимнастики, в лице Гунды Кварчия, спасибо тренеру Ирине Павловне, родителям, всем тем, кто вносит вклад в развитие такого красивого вида спорта. Удачи всем, а с нашей стороны мы будем стараться быть рядом с вами», – сказал Таращ Хашба.

Гунда Кварчия выразила надежду, что художественная гимнастика в Абхазии будет развиваться еще больше, а юные гимнастки выступят на чемпионате мира и Олимпийских играх. Также она поблагодарила Госкомитет за оказываемую помощь.

Соревнования прошли в очень дрyжеской и приятной обстановке. Гимнастки одаривали зрителей красивыми номерами, демонстрируя удивительную рaстяжку, четкую координацию движений и невероятную гибкость. Яркие выступления и неподдельные переживания маленьких участниц никого не оставили равнодушным, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту.

По окончании турнира всем победителям и призерам были вручены медали, кубки и грамоты, а также призы от спонсора – ООО «Магнат». Все без исключения участницы турнира получили памятные подарки.

Организаторы турнира: Федерация художественной гимнастики РА, Управление образования Администрации Сухума, Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

Об этом сообщает сайт столицы.