ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН НА Т/П «ПСОУ» С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ «МЕФЕДРОН»

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РА и отделом уголовного розыска УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима т/п «Псоу» ГТК РА по пешеходному направлению «Импорт», после прохождения паспортного контроля был задержан гражданин Республики Абхазия.