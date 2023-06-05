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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН НА Т/П «ПСОУ» С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ «МЕФЕДРОН»

Новости Понедельник, 05 июня 2023 13:57
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ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН НА Т/П «ПСОУ» С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ «МЕФЕДРОН»

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РА и отделом уголовного розыска УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима т/п «Псоу» ГТК РА по пешеходному направлению «Импорт», после прохождения паспортного контроля был задержан гражданин Республики Абхазия.

В последующем задержанный был доставлен в ОУР УВД по Гагрскому району, где был произведен личный досмотр гражданина, в результате которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество «Мефедрон» общей массой 2,9 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 14:02

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