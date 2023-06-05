ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН НА Т/П «ПСОУ» С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ «МЕФЕДРОН»
Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РА и отделом уголовного розыска УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима т/п «Псоу» ГТК РА по пешеходному направлению «Импорт», после прохождения паспортного контроля был задержан гражданин Республики Абхазия.
В последующем задержанный был доставлен в ОУР УВД по Гагрскому району, где был произведен личный досмотр гражданина, в результате которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество «Мефедрон» общей массой 2,9 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ В ИЮЛЕ ОТКРОЕТСЯ 16-ЭТАЖНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ
- «ВКУСНО – И ТОЧКА» МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ В АБХАЗИИ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТ РАЗРЕШЕНИЕ MCDONALD’S
- ПЛАН ЗА МАЙ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН ГТК НА 116%
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «КРАСКИ ДЕТСТВА»
- МО АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ МО РОССИИ