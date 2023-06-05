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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА МАЙ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН ГТК НА 116%

Новости Понедельник, 05 июня 2023 13:59
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ПЛАН ЗА МАЙ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН ГТК НА 116%

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. В мае месяце 2023 года при плане в размере 233,1 млн. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 млн руб., план за май месяц выполнен на 116%. В сравнении с показателями за май месяц предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличились на 23,7млн руб. (в мае 2022 года – 223,8 млн руб.). 

По итогам за 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 млрд. 160,8 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 107,8 млн. руб. (за пять месяцев 2022 года начислено 1 млрд 053,0 млн руб.). Плановый показатель по таможенным платежам за пять месяцев 2023 года в размере 1 млрд. 053,0 млн. руб. выполнен на 110%.
 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 14:03

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