ПЛАН ЗА МАЙ 2023 ГОДА ВЫПОЛНЕН ГТК НА 116%
Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. В мае месяце 2023 года при плане в размере 233,1 млн. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 млн руб., план за май месяц выполнен на 116%. В сравнении с показателями за май месяц предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличились на 23,7млн руб. (в мае 2022 года – 223,8 млн руб.).
По итогам за 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 млрд. 160,8 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 107,8 млн. руб. (за пять месяцев 2022 года начислено 1 млрд 053,0 млн руб.). Плановый показатель по таможенным платежам за пять месяцев 2023 года в размере 1 млрд. 053,0 млн. руб. выполнен на 110%.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ В ИЮЛЕ ОТКРОЕТСЯ 16-ЭТАЖНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ
- «ВКУСНО – И ТОЧКА» МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ В АБХАЗИИ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТ РАЗРЕШЕНИЕ MCDONALD’S
- ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАН НА Т/П «ПСОУ» С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ «МЕФЕДРОН»
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «КРАСКИ ДЕТСТВА»
- МО АБХАЗИИ ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ МО РОССИИ