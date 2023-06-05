«ВКУСНО – И ТОЧКА» МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ В АБХАЗИИ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТ РАЗРЕШЕНИЕ MCDONALD’S
Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» может открыть заведения на территории Абхазии, если получит соответствующее разрешение корпорации McDonald’s. Об этом рассказал владелец российской компании Александр Говор.
Во время пресс-конференции бизнесмен отметил: «Что касается Абхазии, мы написали письмо в головную компанию… Если будет письменное разрешение, то мы с большим удовольствием будем открывать в таких соседних странах».
Говор подчеркнул, что «Вкусно – и точка» не имеет юридического права открыться там, где уже работает McDonald’s. Подобные вопросы должны согласовываться с американской компанией. Поскольку для США Абхазия является частью Грузии, согласование должно осуществляться в обязательном порядке.
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