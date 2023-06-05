В АБХАЗИИ В ИЮЛЕ ОТКРОЕТСЯ 16-ЭТАЖНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Новый отель «Черноморская жемчужина» в Очамчыре откроется в июле 2023 года. Туристы смогут не только купаться в море, но и посещать подогреваемые бассейны с водой из термальных источников.

Строительство крупного отеля на берегу моря началось еще в советские годы, но затем замерло на десятилетия. В прошлом году проект решено было возродить, на площадке стартовал ремонт и строительные работы. На данный момент новый отель практически готов к приему постояльцев. Уже летом 2023 года отправиться на отдых в Абхазию можно будет в новую локацию.

«Внутренние работы уже завершены, однако из-за дождливой весны закончить наружные работы не удалось в намеченные сроки. Мы разговаривали с туроператорами, и, по общему решению, объект будет принимать гостей с начала июля. Отель сможет одновременно принимать 600 отдыхающих», – сказал замглавы районной администрации Артимон Габелая.

Стоимость размещения в комфортных современных номерах отеля начинается от 3,5 тыс. рублей.

Отель расположен на берегу моря и имеет собственный оборудованный пляж. На территории находятся столовая и ресторан.

Кроме того, оздоровительный центр включает три бассейна с подогревом. Один из них с морской водой, два – с водой из горячего сероводородного источника Аалдзга. Отель с подогреваемыми бассейнами в Абхазии станет местом притяжения туристов не только летом, но и в другие сезоны.

Очамчыра находится в 50 км от Сухума, для российских туристов это новый регион.

https://vestikavkaza.ru/