АБХАЗИЯ СТАЛА КОНКУРЕНТОМ ТУРЦИИ В БОРЬБЕ ЗА РОССИЯН

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Альтернативой Турции для туристов из России стала Абхазия. Природа и стоимость отдыха в этой республике, по мнению экспертов, впечатляют россиян. Республика Абхазия может заменить российским путешественникам отдых в Турции, где сегодня наблюдается рост цен на туристские услуги, сообщает компания МТС Travel.

Эксперты службы бронирования гостиниц заявили, Абхазия привлекает туристов своим чистым и теплым морем, низкими ценами и пейзажами. Там также напомнили о гостеприимстве и красивой природе республики.

По мнению компании, самые завораживающие места для туристов – Гагра, Пицунда, Сухум и озеро Рица. Она предлагает опробовать Кындыгские термальные источники у населенного пункт Кындыг, побывать в Юпшарском каньоне, а также прогуляться по набережной Гагры.

Стоит отметить, что проживание в Абхазии зависит от места. Так, в Пицунде можно арендовать апартаменты примерно за 3 тыс. рублей, в то время как в Сухуме и Гагре – за 8 и 9 тыс. рублей. Но можно найти и более дешевые варианты.

С начала года забронировано максимальное число номеров по сравнению с данными за 10 лет. На курортах республики отдохнет около 1,5 млн туристов.

«Очень хорошие показатели. Рекордный рост за последние 7-10 лет. Ожидаем, что по итогам года турпоток вырастет процентов на 18-20», – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

По его словам, наибольшим спросом пользуется отдых в Гагре, Пицунде и Сухуме. На июнь свободных мест почти не осталось, путевки на вторую половину лета есть, но в конце июня и они могут стать дефицитом.

Климат Абхазии позволяет принимать туристов, которые хотят отдохнуть на море и в сентябре, и даже в октябре. Осенью в республике наступает бархатный сезон и море особенно теплое.

По росту турпотока Абхазию можно сравнить с российским Дагестаном, там за год произошел небывалый всплеск туризма.

Отдыхать в Абхазии россияне предпочитают как в бюджетных местах размещения, так и в люксовых отелях. Массовый турист выбирает отели «три звезды».

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