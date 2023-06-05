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Абхазия Информ

У ДЕТЕЙ ВНОВЬ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ ПЛАВАНИЮ

Новости Понедельник, 05 июня 2023 14:41
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У ДЕТЕЙ ВНОВЬ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ ПЛАВАНИЮ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. На протяжении многих лет на набережной Диоскуров в Сухуме работала детская школа плаванья. Но в этом году, участок пляжа, на котором тренировались ребята, был сдан в аренду частному предпринимателю. И новый хозяин отказал детям в доступе к воде.

Тренеры забили тревогу в социальных сетях. Они обращались ко всем, от кого зависело решение вопроса и это сработало.

По абхазским законам ни один пляж не может быть закрыт для посетителей. Арендатор в праве поставить на арендованном пляже лёгкие конструкции, оборудовать кафе, он может организовать прокат шезлонгов и зонтов, или вести любой другой легальный бизнес. В свою очередь, на него возлагается ответственность за поддержание территории в надлежащем виде. Но у бизнесменов нет права ограничивать доступ к воде.

Хороший пример того, как это работает, это Мокко-пляж. В соответствии с буквой и духом закона, именно так должен функционировать и любой другой участок побережья.

Кажется, на этот раз справедливость победила. Власти вмешались в ситуацию и теперь у ребят вновь появилась возможность учиться плаванию на старом месте.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 14:47

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