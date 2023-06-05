17 ИЮНЯ В СУХУМЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ ПЛОГГИНГ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ . Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечают 5 июня. Впервые он прошел 1973 году под руководством ЮНЕП, или Программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme). В этот день мировое сообщество объединяется с целью предотвращения угроз, стоящих перед природой и экологией.

Одна из ключевых опасностей для природы Абхазии – это загрязнение прибрежной зоны мусором, в том числе неразлагающимся. Повышению осведомленности об этой проблеме и сокращению загрязнений посвящена новая инициатива общественной организации «Абхаз Деск» (абхазская НКО). Плоггинг – это забег, совмещенный со сбором мусора. Он пройдет 17 июня в 15:00 вдоль Кодорского шоссе от станции Келасур до пансионата «Айтар».

Команда «Абхаз Деск» предлагает всем неравнодушным к проблемам экологии присоединиться к забегу. Для этого нужно собрать команду из 4-8 человек и подать онлайн-заявку. В день плоггинг-забега каждой из команд будет предложено собрать один из видов вторсырья: пластик, бумагу, стекло или металл. Позже мусор будет отправлен на переработку.

Плоггинг-забег станет частью инициативы «Абхаз Деск» «Спасем мир от мусора», запущенной в марте 2023 года в рамках совместного проекта Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию SIDA «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам».

Директор центра «Абхаз Деск» Бетюль Маршан отмечает, что в Абхазии плоггинг-забег пройдет впервые. Она рассчитывает на то, что у эко-инициативы нового формата есть все шансы не только прижиться, но и обзавестись активными поклонниками.

«Нам понравилась идея собрать вместе людей, которые заботятся об окружающей среде и любят активный образ жизни. Сами мы никогда раньше не участвовали в плоггинге, но думаем, что стоит попробовать сделать это в Абхазии. На самом деле, плоггинг очень похож на субботник, а наши люди любят участвовать в субботниках. Поэтому мы надеемся, что и плоггинг станет популярным и будет мотивировать людей быть более ответственными по отношению к окружающей среде», – сказала Бетюль Маршан.