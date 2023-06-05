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Абхазия Информ

ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ

Новости Понедельник, 05 июня 2023 15:38
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Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса, направленного на проведение детского образовательного досуга – «Аимадара», проведен экскурсионный день для 30 учеников средних классов школьников из села Кутол и Новоафонского образовательного центра «Абипара».

Дети посетили этно-парк в селе Мгудзырхва, Новоафонскую пещеру и поднялись на Анакопийскую крепость.

Увлекательную историю об Анакопийской крепости участникам экскурсии рассказала член отделения ВААК в Новом Афоне, руководитель Образовательного центра «Абипара» Лия Чичба.

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