ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса, направленного на проведение детского образовательного досуга – «Аимадара», проведен экскурсионный день для 30 учеников средних классов школьников из села Кутол и Новоафонского образовательного центра «Абипара».

Дети посетили этно-парк в селе Мгудзырхва, Новоафонскую пещеру и поднялись на Анакопийскую крепость.

Увлекательную историю об Анакопийской крепости участникам экскурсии рассказала член отделения ВААК в Новом Афоне, руководитель Образовательного центра «Абипара» Лия Чичба.