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Абхазия Информ

КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМИ

Новости Понедельник, 05 июня 2023 15:52
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КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМИ

Сухум. 5 июня 2023. Абхазия-Информ. В июне из Сочи в Сухуми запустят круизный лайнер «Князь Владимир». Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.

«Князь Владимир» прибудет в порт Сочи 21 июня. Первый рейс в Республику Абхазия назначен на 29 июня. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухуми, где будет стоять три дня. Всего за летний сезон лайнер совершит 11 рейсов.

Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере «Князь Владимир» увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает Юрий Владимиров.

«Князь Владимир» – девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июня 2023 16:04

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